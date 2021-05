Ki ne ismerné azt az érzést, amikor a homlokunkon feltűnik egy csúf pattanás, észrevesszük az első ráncokat vagy a túlzott napozás következtében megjelenik néhány barna folt az arcunkon. Ilyenkor azonnal megoldást akarunk találni a problémánkra és berontunk az első drogériába, hogy ott felvásároljunk mindent, ami a gondunk gyors és hatékony megoldását ígéri. Igen ám, de a kozmetikumok világában nem igaz, hogy „Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó!", mi pedig rendre csalódunk, amikor a reklámokban csodaszernek kikiáltott kencék nem hozzák a várt eredményt. Vajon velünk van a gond? Igen, méghozzá azért, mert nem a hangzatos marketingszövegeknek kéne hinnünk, hanem az összetevőlistának, azaz az INCI-nek!



Mi is az az INCI?

Az INCI nem más, mint az International Nomenclature of Cosmetic Ingredients rövidítése, amely magyarul voltaképpen a kozmetikai összetevők nemzetközi névjegyzéke.

Tehát az a kis cetli, amely a kozmetikum hátoldalán található, s amelyen felsorolják, hogy mi minden található, az adott termékben. Ez persze a halandó ember számára általában semmit sem jelent, holott ez mutatja meg, hogy a megvásárolt termék valóban tudja-e azt, amit a hangzatos reklámok ígérnek.

Mit is érdemes tudni az INCI-ről? Például azt, hogy itt a készítményben szereplő összes alkotóelemet fel kell tüntetni, méghozzá olyan sorrendben, amilyen arányban megtalálhatóak a termékben. Azaz, amiből a legtöbb van, az kerül a lista elejére, és amiből a legkevesebb az a végére. Illetve ez sem teljesen igaz, mert azokat az anyagok, amelyek kevesebb mint 1%-ban vannak jelen a készítményben, tetszőleges sorrendben, igaz az összetevő lista végén, szerepeltetheti a gyártó.

Nagyon jó lenne azt hinni, hogy ha elolvassuk, mit tartalmaz az INCI, akkor meg is oldódott a nagy krém-kérdés és már igazán tudatosan vásárolhatunk. Itt azonban három bökkenő is akad. Az egyik, hogy általában fogalmunk sincs róla, mi mit jelent. A másik pedig az, hogy ha még utána is járunk annak, hogy mi micsoda, akkor sem biztos, hogy tudni fogjuk, hogy mi jó nekünk, s főképp, hogy az adott anyagnak az összetevőlista elején kell szerepelnie vagy elegendő, ha a végefelé látjuk. Ugyanis léteznek olyan alkotóelemek, amelyekből kifejezetten kevés kell, így ezek mindenképpen az INCI utolsó helyein fognak szerepelni, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy maga a termék túl keveset tartalmaz belőle. Például ilyen a hyaluronsav, amely már 0.1 %-ban hatásos.

Akkor mégis mit tehetünk és mire figyeljünk?

Annak ellenére, hogy nem képezzük ki magunkat hatóanyagkutatónak és nem értünk minden egyes kifejezést az INCI listában, igenis sokat tehetünk azért, hogy tudatosabban ápoljuk a bőrünket. Először is, soha ne higgyünk feltétel nélkül a reklámoknak és mindig nézzük meg az összetevőlistát a kozmetikumokon. Emellett pedig akadnak olyan összetevők, amelyeket ajánlatos mindenkinek kerülnie. Ha ezeket megtanuljuk és ügyelünk rá, hogy egyáltalán ne vagy minél kisebb százalékban tartalmazza a választott termékünk – tehát az INCI végén szerepeljenek -, máris sokat tettünk a tudatosabb bőrápolásért.

5 összetevő, amit érdemes kerülni