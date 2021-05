A gyermeknap nem új keletű dolog, sőt valójában két gyermeknap is létezik. Az egyik az egyetemes gyermeknap a másik a nemzetközi gyermeknap. Előbbit az ENSZ közgyűlésének javaslatára 1954-től ünnepelték, míg utóbbit Mustafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság alapítóatyja vezette be. A két gyermeknap persze mára már teljesen egybefonódott, Magyarországon pedig az '50-es évektől május első vasárnapján ünnepeljük. A gyermeknapnak egyébként jóval mélyebb jelentése is van, mint egy kis fagyi, vattacukor vagy a vidámpark/állatkert meglátogatása, ilyenkor voltaképpen a legkisebbek jogairól és érdekeiről kellene megemlékeznünk, mert bizony nekik is vannak mind jogaik, mind pedig érdekeik. Erről a komolyabb vonalról itt olvashatsz bővebben.



Gyermeknap egykor és ma

A gyermeknap azonban a legtöbb családban az önfeledt mókáról és kacagásról szól valamint arról, hogy egy egész nap csak a kicsiké. Ilyenkor azt is szabad, amit máskor esetleg nem: számolatlanul enni a csokit, három gombóc fagyit is bevágni és csupa, de csupa remek dolgot csinálni a családdal. Sőt sok helyen még ajándék is jár gyermeknap alkalmából.



Harminc évvel ezelőtt, amikor én gyerek voltam, még kevésbé volt elterjedt, hogy kapjunk valamit május utolsó vasárnapján, már ami a tárgyakat illeti. Kaptunk helyette rengeteg élményt, amelyek még ma is elkísérnek. Emlékszem a nevetésre, a várakozás izgalmára, a kirándulásokra, a dodgem ütközésére, a sikításra a hullámvasúton és anyukám sápadt arcára, aki felült velem az óriáskerékre. Ezek sokkal jobban beégtek az agyamba, mint mondjuk, ha kaptam volna egy harmadik babát vagy egy tízedik plüssállatot. Ezért én magam is ezt a példát követem és nálunk sem ajándékok hada fogja kísérni a gyermeknapot, hanem bizony közös, családi élmények. A saját gyerekkoromból kiindulva ezek érnek a legtöbbet, s ezek lesznek igazán maradandóak. Rengeteg csodás programot lehet szervezni erre a napra, akár olyanokat is, amelyeket egykor mi is átéltünk gyerekként.

Állatkert, vadaspark

Az egyik ilyen klasszikus program - amely régen és ma is megállja a helyét - az állatkert vagy egy vadaspark meglátogatása. Minden gyerek szereti az állatokat, ráadásul az állatkertben/vadasparkban olyan példányokkal is találkozhatnak, amelyekkel talán még soha. Ha pedig még egy kis állatsimogatást és állatetetést is beiktatunk, garantált a siker.

Vidámpark

A vidámpark szintén a régi idők bevált gyermeknapi programjának számított, s bár most már nincs meg a jó öreg vidámpark az - állatkerttel összevont - utódjában is jót szórakozhatunk kisgyerekkel és nagyobbacskával egyaránt. A vidéki városokba és falvakba pedig gyakran kitelepülnek ilyenkor a vurstlik, amelyeket bizony minden gyerek rajongásig imád.

Cirkusz

A gyereknapi programok szentháromságának harmadik pillére a cirkusz volt harminc évvel ezelőtt. Ezek nélkül el sem lehetett képzelni május utolsó vasárnapját. Vannak itt állatok, nevetés, borzongás, ámuldozás... kellhet ennél több a kicsiknek?

Kirándulás

Annak ellenére, hogy a régi időkben a gyereknappal szinte teljesen egybefonódott az állatkert-vidámpark-cirkusz hármasa, nem feltétlenül kell nekünk is ott tolonganunk ezen a napon. Kinézhetünk helyette valami klassz kirándulóhelyet, például egy várat, egy horgásztavat, egy tanösvényt vagy akár a Hortobágyra is ellátogathatunk. Magyarország tele van csodás kirándulóhelyekkel és közösen, családilag felfedezni hazánk értékeit az egyik legjobb program lehet ezen a napon.

Diavetítés

Este pedig – vagy ha esetleg pont esősre fordulna az idő – remek időtöltés lehet egy kis mesézés. De nem ám a mai tévézős formában! Persze jó lekuporodni a kanapéra és együtt mozizni is, de ha igazi családi élményt akarunk, akkor sötétítsük be a szobát és vegyük elő a diavetítőt. Nincs is annál jobb, mint amikor apa befűzi a diát, anya olvassa a falra kivetített kép alatti szöveget, a gyerekek meg lelkesen tekerik a filmkockákat váltó gombot, és mindenki remekül szórakozik.