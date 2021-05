Margit néninek nincs boldog öregkora. Eltemette férjét, akivel 30 évig éltek együtt, lányát, aki sokat szenvedett halála előtt és végül imádott fiát, a híres zenészt, Som Lajost.

Nem jó öregség ez. Nagyon nem jó. Sokat gondolkodom rajta, hogy a teremtő miért adott nekem ilyen hosszú életet, amikor az tele van fájdalommal. Beteg vagyok, már az ágyból is alig tudok felkelni, gondozónő jár hozzám, aki segít, s akinek hálás vagyok. Borzasztó a magány és ez a kiszolgáltatottság."

- mesélte Margit néni a Blikknek, aki azt is elárulta, hogy a rockzenész kitanulta az ezüstműves szakmát, azt hitték, tisztességes mesterember lesz belőle, de ő híres zenész akart lenni. Végül így is lett és édesanyja még ma is nagyon büszke arra, amit fia elért. Utolsó éveiben azonban inni kezdett és Margit néni sem tudott segíteni rajta.

Amikor már súlyos betegen kórházba került, bevittek hozzá, és néztem, ahogy fekszik az ágyban csukott szemmel. Aztán mégis kinyitotta, rám nézett, majd azt mondta: anyám...! Ez volt az utolsó szó, amit kimondott, aztán meghalt."

Az is a nagy fájdalma, hogy fiát a második felesége a Farkasréti temetőben helyezte örök nyugalomra, oda pedig ő nem megy, mert az ő családi síruk a Új köztemetőben van. Margit néniben egyedül unokája, Niki tartja a lelket, akivel rendszeresen beszélnek és párszor meg is látogatja őt. Ők ketten bármiben számíthatnak egymásra és bár Margit néninek nagyon kevés a nyugdíja, mégis támogatja egyetlen unokáját.