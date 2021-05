Soma a TV2 Mokka műsorában beszélt arról, hogy mindig is nagy állatbarát volt. Szerinte nagyon fontos a felelős állattartás, hisz az állatok is érző lelkek. Szerinte mindazt a a fájdalmat, amelyet másoknak okozunk, beleértve négylábú barátainkat is, azt valamilyen módon visszakapjuk az életben vagy éppen halálunk után. Érzelmi testünkben ugyanis az utolsó 7 év érzelmei az aktívak, beleértve a saját érzéseinket és a másoknak okozott rossz érzéseket is.

Soma jelmondata: "A létezés alaptörvénye, hogy adva kapsz.", mely arra hívja fel a figyelmet, hogy úgy bánjunk állatainakkal, ahogy mi szeretnénk, hogy bánjanak velünk.