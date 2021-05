Tóth Gabit a közösségi oldalán érte támadás: egyik követője szerint az énekesnő botoxoltatott. A sztár ezért úgy döntött, tisztázza, mi is az igazság, és őszintén elmondta, milyen beavatkozáson esett át pár évvel ezelőtt.

„Képzeljétek el, 2018-ban volt hialuronsavas ajakfeltöltésem, ami kb. nyolc hónap alatt teljesen felszívódik, vagyis eltűnik. Azt senki nem vette észre... Nem is nagyon lehetett, mert nem az volt a cél. Kíváncsi voltam, kipróbáltam és aztán elmúlt" – írta a család.hu oldalán.

Ám a botoxot nem szeretné kipróbálni, mégpedig azért, mert tart tőle, és nem akarja, hogy teljesen más legyen az arca utána.

„Botoxot nem hiszem, hogy valaha töltenék bárhova is, mert félek tőle. Nem akarom a karakteremet megváltoztatni, fontos a mimikám, és nem akarok más bőrébe bújni„ – mondta Gabi, aki azt is elárulta, a száját gyakran nagyobbítja meg optikailag kontúrceruzával. A sminktrükköket ő is szívesen beveti.