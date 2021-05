Csézynek az éneklés mellett mindig is fontos volt az is, hogy háziasszony legyen, amire a pandémia jó lehetőséget adott.

Csézy a pandémia alatt csoportosította át erőit a ház körüli teendőkre, de ha kellett besegített férje cégénél is. Mivel mindig is fontos volt számára, hogy jó háziasszony legyen, a karantén erre jó alaklamat adott. Az énekesnő erről a Család-barát műsorában beszélt, és persze arról is, milyen tervei vannak zenei téren.

"Nagyon sok ember halálát okozta a koronavírus-járvány, nekünk hálát kell adnunk azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy tervezhetünk, hogy van jövőképünk. Bízom benne, hogy a pandémia végén járunk, úgyhogy maradék kis erőnket össze kell szedni és kibírni még egy kicsit" – fogalmazta meg érzéseit Csézy azzal kapcsolatban, hogy az énekesek, zenészek életébe remélhetőleg mihamarabb visszatér a közönség előtti koncertezés.

Az énekesnő az elmúlt egy évben sem ült nyugton, erőit a ház körüli teendőkre összpontosította.

„Nagyon szeretek háziasszony lenni és az is vagyok az éneklés mellett. Számomra mindig fontos volt, hogy főzzek, hogy a ház rendben legyen és mindig nagy örömet okoz, ha szépül a kert. Igaz mindez akkor volt igazán jó, mikor a házias munkák szimbiózisban voltak az énekléssel" - mesélte Csézy, aki a kertészkedés mellett, ha kellett, besegített férje cégénél is.

Persze zenei téren is zajlik Csézynél a munka, amely kapcsán az énekesnő sejtelmesen csak annyit árult el, hogy több vasat tart a tűzben.