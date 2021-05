Miért jó gyereknek lenni?



Vághy Vivien (Juli): "Azért mert sokat tudok játszani."

Magyar Olívia (Hanna): "Mert nincs annyi felelősség rajtam, mint a felnőtteken. A szüleim próbálnak mindent megadni nekem. Ezen kívül sokat játszhatok."

Nagy Rebeka (Fruzsi): "Egy gyerek élete gondtalan: nem kell dolgozni, sok barátunk lehet, sok időnk van játszani és nem stresszelünk."

Pék Ádám (Dani): "Mert szeretek gyerek lenni. Mert tudok játszani a tesóimmal, az állatainkkal és anyával és apával."

Dervarics Patrik (Csabi): "Imádok gyerek lenni, ez a legjobb dolog a világon. Ha akarom egész nap csak játszhatok és semmivel sem kell törődnöm."

Orbán Tamás Dorián (Norbi): "Azért jó gyereknek lenni, mert suli után mindig nagyon sokat tudok játszani, kirándulni és együtt lenni a barátaimmal."



Miért rossz gyereknek lenni?

Vághy Vivien (Juli): "Semmiért. Gyereknek lenni nem rossz."

Magyar Olívia (Hanna): "Nem én dönthetem el azt, hogy ha szeretnék valamit csinálni, akkor éppen játszhatom-e. Vannak azért kötelességeim, amiket akkor is el kell végezni, amikor éppen nincs hozzá kedvem. Vagy menni kell valahova. Ha valamit szeretnék éppen megvásárolni, arról szintén nem én dönthetek, mert lehet, hogy nagyon drága és nem engedik meg, hogy megkapjam. Arról sem dönthetek, hogy éppen hol szeretnék élni."

Nagy Rebeka (Fruzsi): "Szót kell fogadni a szüleinknek, rendet kell rakni a szobában, és vannak olyan tantárgyak a suliban, amit nem szeretek."

Pék Ádám (Dani): "Nincsen olyan, amiért rossz gyereknek lenni."

Dervarics Patrik (Csabi): "Gyereknek lenni viszont azért nem jó mert a szüleim mondják meg nekem,hogy mit szabad és mit nem."

Orbán Tamás Dorián (Norbi): "Mert nem vezethetek autót."



Szeretnél-e felnőtt lenni? Ha igen, miért? Ha nem, miért?

Vághy Vivien (Juli): "Nagyon. Mert a felnőttek magasak, elérnek mindent és nekik már nincsenek szabályok."

Magyar Olívia (Hanna): "Igen is, meg nem is. Tulajdonképpen ugyanazokból az okokból szeretnék meg nem is, amik az előző kérdésben szerepeltek."

Nagy Rebeka (Fruzsi): "Inkább maradnék gyerek. Nem szeretnék felnőtt lenni, mert ők sokat dolgoznak és idegeskednek."

Pék Ádám (Dani): "Nem. Mert ha felnőtt leszek, akkor nagyobb leszek és nem mehetek be olyan sok játszóházba, és akkor már mennem kell dolgozni. Nem szeretnék felnőtt lenni. Mondjuk van jó is a felnőttségbe. Például, hogy a felnőttek lecsúszhatnak a magas csúszdákon a strandokon."

Dervarics Patrik (Csabi): "Én nem szeretnék felnőtt lenni mert akkor vége a jó soromnak és nekem kell magamról gondoskodni. Szerintem nem valami izgi dolgozni menni. Felnőttségben van jó is,például annyi kólát ihatnak és annyit számítógépezhetnek amennyit csak akarnak."

Orbán Tamás Dorián (Norbi): "Még nem. A felnőtteknek sokkal nagyobb a felelősségük, kevesebb a szabadidejük, mindig rohannak és én még sokáig szeretnék játszani, mókázni."



Mi szeretnél lenni felnőtt korodban?

Vághy Vivien (Juli): "Híres színész."

Magyar Olívia (Hanna): "Énekes, teniszező, színésznő és esetleg orvos. Jelenleg az első hármat egyébként is gyakorolom több éve. 5 éve énekelek, 4 éve teniszezek és majdnem 2 éve színészkedek. A negyediket pedig játszom."

Nagy Rebeka (Fruzsi): "Színész, vagy belsőépítész."

Pék Ádám (Dani): "Vagy színész vagy focista. Vagy egybe mind a kettő."

Dervarics Patrik (Csabi): "Szinte havonta más szeretnék lenni ha megnövök. Most épp buszvezető leszek."





Milyen ajándékot szeretnél kapni gyereknapra?

Vághy Vivien (Juli): "Egy új hintát a kertbe."

Magyar Olívia (Hanna): "El szeretnék menni egy nagyon jó trambulinparkba. Imádok trambulinozni!"

Nagy Rebeka (Fruzsi): "Már megkaptam: négy új könyvet és egy digitális rajztáblát."

Pék Ádám (Dani): "Nem tudom."

Dervarics Patrik (Csabi): "Gyereknapra egy óriási csúszdát szeretnék a medencékbe. Jó lenne, ha megkapnánk, mert akkor egész nyáron gyereknapunk lenne a testvéreimmel."

Orbán Tamás Dorián (Norbi): "A gyereknapban az a jó, hogy mindig együtt vagyunk a családdal és meglepnek egy kis ajándékkal is. Együtt játszunk, vagy elmegyünk valami élményparka. Az idei gyereknapon szeretnék egy Legot és elmenni egy szuper trambulinparkba, hogy egész nap ugrálhassak."



