A Duna Televízió Családi kör című műsorában a családon belüli vitás helyzetek kezelése volt a téma, Kozma Orsi és Benedek Tamás pedig őszintén vallott arról, hogy ők hogyan kezelik a problémás szituációkat a kapcsolatukban.

„Impulzív ember vagyok, egy-egy vitába beleviszem az érzelmeimet, ha dübörög az igazságérzetem, akkor pedig vehemensebb is tudok lenni, Tomi viszont szépen tudja csillapítani az indulatokat" – vallotta be Kozma Orsi, aki úgy érzi, tízéves házasságuk során rengeteget tanult férjétől. „Nálunk nem jellemző, hogy úgy fekszünk le este aludni, hogy ne beszéljük meg a problémát.Mindketten szeretjük kibeszélni, ami bánt minket, de nem úgy, hogy azzal megsértsük a másikat" – tette hozzá az énekesnő. Férje Benedek Tamás szerint nemcsak a párkapcsolatban, hanem a gyerekek nevelésében is fontos az őszinte kommunikáció, sőt náluk a humor is sokat tud segíteni.

Ikerlányaik most 8 évesek, de a művészházaspár elmondása alapján teljesen különböznek egymástól. „Anna, aki külsőre rám hasonlít, higgadtabb természetű, Sára viszont kiköpött Tomi, belsőre viszont az én temperamentumomat örökölte" – mesélte Kozma Orsi a Duna Televízió műsorában.