Az Exatlon Hungary versenyéből nemrég kiesett focistalánya, Ujvári Iza magánéleti titkairól és a bőrápolási rutinjáról számolt be.

Újvári Iza nem rajong az erős sminkekért, a hétköznapokban is a természetesség híve, így nem okozott gondot számára a puritán életmód a faházban.

"Nem kaptunk mást, csak egyféle sampont, tusfürdőt, fogkefét. Édesanyám viszont úgy nevelt, hogy ne sminkeljem magam, mert a természetesség a legszebb, egy nőt a mosolya öltözteti, a tekintete, a szeme... nem tartom fontosnak a sminket. Vannak események, ahová elfér. Műszempillám viszont szokott lenni otthon, itt pedig az Exastore-ból vásárolt szempillaspirált használtuk" - árulta el Iza.

A focistalány arról is beszámolt, hogyan bírta a bőre a karibi napsütést.

"Egyszer vagy kétszer leégtem, de kenem magam folyamatosan. Szerencsére kreol, könnyen barnuló bőröm van... Van, aki minden nap leégett, ez bőrtípustól függ" - ecsetelte.

Iza a magánéletéről is beszámolt, elárulta szingliként vagy párkapcsolatban érkezett-e meg Dominikára.

"Tudatosan jöttem ki, nem is akartam ismerkedni, mert egy friss kapcsolatnak nyilván nem tesz jót, ha az egyik fél hónapokra távozik. Ha valaki már egy hosszabb kapcsolatban van, akkor az úgy más, abban az esetben ez a helyzet csak "rendet" tesz. Az igaz szerelmet csak megerősíti a távolság és az itt eltöltött idő, de ami nem igazi és nem működik, jobb, ha minél előbb kiderül.

Volt egy kétéves és egy majdnem négyéves kapcsolatom. Lassan szeretnék családot. Viszont ahhoz, hogy valakivel eljussak a családalapításig, idő kell, hogy előbb jól megismerjük egymást. 26 éves lettem most az Extatlonban, azt gondolom, ráérek. Nem görcsölök rá, egyedül is jól érzem magam, footgolfra koncentrálok és ha valaki olyan jön az életembe, aki odavaló, akkor úgy gondolom, hogy azt rögtön érezni fogom" - vallotta be a sportoló.