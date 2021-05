Egyre több szorongással teli pillanatot és stresszt jelentett Görgényi Fruzsinának a közösségi médiában való jelenlét, ezért úgy döntött, hogy egy időre befagyasztja az Instagram-oldalát.

A döntéséről saját oldalán vallott.

"Az a szakadék, ami az insta tökéletesített világa és a valóság között tátong, az utóbbi hetekben szorongással töltött el. Elgondolkodtam azon, hogy itt vagyok 31 éves felnőtt nőként, az életem rendben van a testemmel sem állok hadban de mégis elkezdtek szépen lassan beszivárogni az olyan mérgező mondatok a fejembe, hogy "Úristen! Ilyen bőrrel születni kell. Ez nem hiszem, hogy filter!" vagy "Ohh ezeknek a lányoknak, hogy van idejük ennyit edzeni és amikor kiteszik, hogy Balin hány croissant-t esznek az úszó tálcáról, akkor azt, hogy bírják ki, hogy ne egyenek belőle semmit? Mert tuti nem esznek!" vagy " Te jó ég ezt a lányt támogatja a Guccsi meg az Ívszanloren, hogy minden nap különböző, brutál szettet tud produkálni?" És természetesen tisztában vagyok vele, hogy ezek kiragadott pillanatok az egyenarcú lányok életéből, csak mire ezt tudatosítom magamban, már pont kialakult az a rossz érzés, hogy én valamit tuti nemjól csinálok!

És mit gondolhat egy 16 éves tini? Ha mondjuk az osztálytársai tudnak a szüleik BMW-jével pózolni, de Ő nem teheti meg?

Természetesen én is szoktam javítani a képeim minőségén, főleg színekben. És igen én is küzdök a bőrömmel mert tele van hibákkal és szeretem ha az előnyösebbik oldalamról fotóznak de a testem többi részéhez sosem nyúlok! Betartok egy határt!

Számos kutatás kimutatta, hogy a mai fiatal generació úgy nő fel, hogy éppen egy torz énképet alakít ki. Megy a hasonlítgatás és sokszor egy olyan ideálnak való megfelelés, amit nem vagy csak veszélyes áldozatok árán tudnak elérni, amik étkezési zavarokhoz vagy öngyilkossághoz vezethetnek.

Egy picit most az "insta stressz" engem is elért ( nyugi nem akartam véget vetni az életemnek vagy hasonló), ezért úgy gondoltam teszek egy kísérletet arra, hogy 7 napra kilépek a social médiából - olvasható Fruzsi bejegyzésében.