Tóth Vera állandó céltáblája a rosszindulatú kommentelőknek, folyamatosan az alakja miatt bántják az énekesnőt. Most élő adásban üzent a rosszakaróinak.

Tóth Vera sajnos már hozzászokott ahhoz, hogy sok bántást kap alakja miatt. Nemrég Instagramon fejtette ki véleményét az állandó bántásokról, most pedig élő adásban mondta el a gondolatait. Elárulta, a sorstársai miatt is aggódik, hiszen nem tudhatjuk, a kommentek miket okoznak másokban is, akik hasonló helyzetben vannak.

Vagy azért bánják, mert úgy látják, hogy visszahízott, vagy azért, mert lefogyott. "Árulónak éreznek, és ezért bántanak. Mert nekik nem sikerült, nekem meg igen" - mondta a Mokkában Vera.