Az angol-amerikai modell és színésznő leginkább szexi külsejéről: karcsú alakjáról és lapos hasáról híres. Két hónapja hozta világra első gyermekét, de terhessége alatt sem hízott meg, csak a pocakja nőtt meg.

A modell sosem volt szégyenlős, korábban szívesen mutogatta formás testét, akár meztelenül is, most viszont átállt a szoptatós képek posztolására. Legutóbb azt mutatta meg a rajongóinak, hogy szoptatni nem csak egyedül lehet, sőt, sokkal jobb egy barátnővel. A rajongók azonban már kicsit unják a szoptatós képeket, úgyhogy nekik is kedvezett Emily - pár napja arról tett fotót közzé Instagram-oldalán, hogyan estek egymásnak párjávala szabadban.

A közös szoptatós képért lapozz a 4. képhez!