Úgy tűnik, visszafogadta a filmvilág a szexbotrányba keveredett Kevin Spacey-t. A sztárt több férfi vádolt meg szexuális zaklatással 2017 óta. Több filmet és sorozatot is bukott emiatt, most viszont a színész szerepet kapott a L'uomo Che Disegno Dio (Az ember, aki Istent rajzolt) című krimiben, amit Franco Nero rendez.

Ebben ráadásul egy olyan nyomozót alakít, aki egy pedofíliaügyön dolgozik, amin sokan felháborodtak, többek között, az egyik állítólagos áldozat is.

A forgatásokat már meg is kezdték Torinóban, itt kapták le a színészt, amint Robert Davival borozgat. Kevin Spacey láthatóan nagyon jó kedvében volt, valószínűleg örül, hogy újra dolgozhat – írta a Mirror.

