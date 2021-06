„Vannak ezek a 'nemszeretem' házimunkák, de azt is be kell vállalni valakinek! Én pucolok bármit, de az is lehet egy megoldás, hogy ezeket váltva végezzük, egyik héten az egyik, a másik héten a másik családtag. De, ha beszélünk róla, az is kiderülhet, hogy valaki például nagyon utál mosogatni, a másiknak meg egész jó flow élményt nyújt, így fel tudjuk osztani úgy is a feladatokat, hogy mindenki jól jár. Így együtt gyorsabban végzünk és több idő marad a közösen eltöltött minőségi időre" – írtaa fotójához Till Attila.