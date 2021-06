Egy évvel ezelőtt Kristina Ozturk csupán egy gyermeket nevelt, azóta azonban már született 20 gyermeke. A 23 éves nő, és a milliomos üzletember férje béranyák segítségével duzzasztották fel a családjukat ilyen rövid idő alatt. Ez átszámítva több mint 53 millió forintnak megfelelő fontjukba került.

A kicsik ellátásban 16 dada segíti őket, akik összesen évente 23 millió forintba kerülnek. A 21 gyermekes anya nem is akar megállni ennyinél, akár 100 gyereket is szívesen nevelne. Az orosz származású nő és a török üzletember mindketten nagy családról álmodtak, így amikor találkoztak, el is kezdték megvalósítani az álmaikat.

A nő elárulta, nincsenek unalmas napjai, és habár nem zárkózik el a terhességtől, egyelőre nem tervez szülni, hiszen 21 gyerekről kell gondoskodnia, akiknek a szükségletei hetente körülbelül 1,6 millió forintba kerülnek.