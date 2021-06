A királyi etikett fontos szerepet játszik Katalin hercegné életében - beleértve a stílust is.

Például nem viselhet sötét körömlakkot, nem viselhet olyan ruhát, mely láttatni engedi csupasz vállait és arra is ügyelnie kell, hogy a nyakkivágása soha ne legyen túl mély. Nem csoda, hogy szigorú szabályok vonatkoznak a fehérneműkre is - adta hírül a The Sun.

A fehérneműt privát intim ruházatnak tekintik, ezért a királyi család tagjainak soha nem szabad megmutatniuk őket"



- nyilatkozott a stílustanácsadó.

De hogyan tudja Katalin hercegnő elkerülni, hogy a melltartópántok nem látszanak a vékony anyagok és a szellős csipkeruhák alatt?

Kétféle módon lehet elrejteni a melltartó pántjait: Az egyik lehetőség, hogy olyan ruhát viselünk, melybe bele van varrva a melltartórész. A második lehetőség a pánt nélküli melltartó, mely szinte minden bőrszínben kapható"

- árulta el Myka Meier Instagram-oldalán.