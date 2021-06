Dávid Mihály nyíregyházi mérnök több mint 40 éve készít hosszú távú előrejelzést és számításai a legtöbb esetben pontosnak bizonyulnak. A módszerének titka az, hogy a légköri tényezők mellett az égitestek tömegvonzó hatását is figyelembe veszi.

A mérnök nyári előrejelzéséből kiderül, hogy a csapadékos április és május után igazi kánikula ígérkezik idén nyárra.

Ugyan június első felében még előfordulhat csapadék, de tartós eső szinte kizárt, Medárdkor is legfeljebb futó záporra számíthatunk. A hőmérséklet mostantól meredeken emelkedik, akár 30 fok fölé. A hónap közepe felé várható egy átmeneti lehűlés, 24-25 fok, ám ezután hőségriadókra is számíthatunk, akár 35 fok vagy még melegebb is lehet a hónap végén - írja a Ripost.

A július eleje csapadékosnak ígérkezik, de hideg nem lesz, 26-27 fok várható. A hónap közepétől aztán majdnem a hónap végéig 30 foknál is melegebb időjárásra számíthatunk a Dávid-naptár szerint.

Az augusztus csapadékmentesnek ígérkezik. A hónap első felében folytatódik a kánikula, 30 fok feletti hőmérsékleti csúcsokkal, és csak 20-a után enyhül a hőség, akkor 26-27 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.