Nem biztos, hogy felnőttként mindig találunk magunk mellé útitársat. Lehet, hogy éppen nincs párunk, akivel elindulhatnánk, vagy a barátok nem tudnak velünk jönni, mert nincs rá pénzük, a párjukkal mennek, vagy nem egyeznek az útcélok. Emiatt azonban nem szabad lemondani az álmaidról, ha valahová el szeretnél jutni, és csak az az akadálya, hogy nincs kivel, akkor vágj neki egyedül! Ennek ugyanis nagyon sok előnye van!

Nem kell senkihez sem alkalmazkodnod.

Valljuk be, azért a csoportos nyaralásokon előfordul, hogy igen nehéz az igényeket összeegyeztetni, és ebből biztosan adódik némi konfliktus és feszültség. Lehet, hogy te városnézést terveznél, a többiek viszont egész nap a tengerparton heverésznének, vagy míg te egy helyi étteremben ennél valamit, addig a barátaid csak bekapnának egy mekis hamburgert. De sok pár is többször összevitatkozik egy utazás során. Ha viszont egyedül vagy, azt csinálhatsz, amit csak akarsz, senki sem szól bele programokba, akár újra is tervezheted azokat hirtelen. Ilyenkor van alkalmad arra, hogy teljesen spontán legyél! Nem fogsz senkivel sem veszekedni, nem lesz benned feszültség.

Növelheted az önbizalmadat.

Ha egyedül vágsz neki egy útnak, mindent egyedül fogsz csinálni, és magadnak kell megoldanod az esetleges problémákat. Ha elboldogulsz egy idegen országban, azt fogod érezni, hogy bármire képes vagy, hiszen olyan helyzetekben is helytálltál, amire nem számítottál. Ráadásul más nyelven, más kultúrában, így ezek után itthon már gyerekjátéknak tűnhetnek a felmerülő gondok.

Nyitni fogsz másik felé.

Amikor az ember mással utazik, nem biztos, hogy elkezd barátkozni a helyiekkel vagy más turistákkal. Ha azonban egyedül vagy, szinte akarva akaratlanul is nyitottabb leszel, és könnyebben fogsz barátkozni. Így még többet tapasztalhatsz a világból. Olykor jól fog esni, ha tudsz valakikkel beszélgetni, akár együtt részt venni egy programon. Ezáltal pedig új kapcsolatokra tehetsz szert, ki tudja talán a párodat is így találod meg. Vagy olyan barátokra lelsz, akikkel később együtt is utazhattok.

Megtanulsz egyedül lenni.

Sok ember egyenesen retteg az egyedülléttől, pedig az nem feltétlen valami szörnyű dolog. Ha társ nélkül vágsz neki egy útnak, és egy hétig teljesen egyedül vagy, akkor rájössz, hogy ez nem is annyira félelmetes, és így is remekül szórakozhatsz, nem feltétlen kellenek ehhez mindig másik. Ennek a tudatában lenni, pedig nagy kincs! Ráadásul ilyenkor van időd elmerülni a gondolataidban, magaddal foglalkozni, így sok mindenre rájöhetsz. Ezután hazatérve is másképp fogod látni a helyzetet, és nem okoz majd gondot egyedül beülni egy étterembe, vagy részt venni egy programon, akár magadban eltölteni egy hétvégét.

Gyakorolhatod a nyelvet.

Talán amikor másokkal utazol, szívesen átpasszolod az ügyintézést vagy a rendelést egy étteremben, mert nem mersz megszólalni idegen nyelven. Amikor egyedül vagy, erre esélyed sincs, hiszen számtalanszor kell majd beszélned, így meg fogsz lepődni, hogy egy hét alatt mennyit fejlődik az angolod (vagy más nyelv), és legközelebb már sokkal magabiztosabb leszel.