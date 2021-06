Agárdi Szilvit nagyon megviselte lelkileg, hogy egyik napról a másikra teljesen elveszítette a látását. Az énekesnő ennek ellenére sem akarja magát elhagyni és mivel mindig is fontos volt számára, hogy csinos legyen, továbbra is igyekszik odafigyelni a megjelenésére. Mivel régebben még 9 százalékban látott, így a színekre még emlékszik illetve az idők folyamán a tapintása is nagyon kifinomult.

Anyag alapján választok, de a stylistok véleményét is kikértem, hogy tudjam, mely darabok a legelőnyösebbek számomra. Az üzletben mindig megkérdezem, hogy milyen színű a ruha, aztán megtapogatom és az anyaga alapján memorizálom. Viszont múltkor két egyforma anyagú, csak különböző színű pólót kaptam. Bajban voltam velük. Persze, megoldom, az egyikről leveszem a címkét, a másikon ott hagyom"

- mesélte Szilvi a Ripostnak, aki azt is kiemelte, hogy a gyengénlátó ember nem csodalények, szimplán csak másként érzékelik a világot.