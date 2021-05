Agárdi Szilvia mindössze négy nap alatt teljesen elvesztette a szeme világát, azelőtt alig látó és a vakság közötti határon volt. Most meg kell tanulnia így élni, ezért szakemberhez fordult.

"Ami most fog történni velem, azt rehabilitációnak hívják. Rehabilitálnak, hogy megtanuljak vakon élni. Nem csak közlekedni, de vasalni, főzni is. Lesz egy oktatóm, akinek elmondom, hogy milyen útvonalon szoktam elsétálni a boltba, a munkahelyre, vagy épp edzésre.

Ezeket fogja betanítani úgy, hogy biztonsággal tudjak eljutni mindenhova. Mint megtudtam, fix pontokhoz fogja kötni a tájékozódást, nem egy kukához, ami bármikor eltűnhet, hanem egy falhoz, házhoz, hogy tudjam, mikor merre járok. Megtanítja, azt is, ha egy építkezés van az útvonalamon, hogy tudom úgy kikerülni, hogy ne sérüljek meg, hogy milyen módszerrel tudom kikerülni például a gödröket... Ezeket mind a fehér botommal kell majd kitapintanom" - mondta a Borsnak Agárdi Szilvi.