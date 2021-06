A csokoládé az egyik legfinomabb és legkedveltebb édesség. A vérbeli rajongók igazi Gombóc Artúrként reggelire, ebédre és vacsorára is örömmel fogyasztják, a kerek, a lapos, a gömbölyű, a lyukas, a mogyorós, a likőrös egyszóval az összes csokoládét. Ráadásul akár otthon is elkészíthetik a kedvenceiket.

A csokoládét jellemzően kisebb vagy nagyobb táblákban, szeletekben, bonbonként vagy forró italként fogyasztjuk. Az édességi fokát tekintve megkülönböztetjük a tej- és az étcsokoládét, utóbbi jóval sötétebb színű, és sokkal kevésbé édes a tejet is tartalmazó testvérénél. Az étcsokoládé kakaótartalma ideális esetben 55-75 százalék közötti, de ma már kapható 80-90 sőt 90% feletti kakaótartalmú csoki is.

Talán nincs is olyan ember, aki nem szereti a csokit, vagy ha mégis, akkor arra biztos, hogy értetlenül néznek a társai. Pedig a csokoládé amellett, hogy isteni finom, számos a szervezet számára jótékony hatással is rendelkezik.

A csokoládé a Dél-Amerikában őshonos kakaófa magjából, azaz a kakaóbabból készül. A kakaóbabot az istenek eledelének is nevezik, hiszen ettől a csemegétől néhány másodpercre mindannyian a mennyországban érezhetjük magunkat.

A kakaóbab tele van flavonokkal, ez a szív és érrendszerre nagyon kedvezően ható összetevő, megtalálható az almában, a körtében és az áfonyában is. Mivel a kakaóban a flavonok mellett a teobromimok is találhatóak, ezért rendszeres fogyasztása képes a vérnyomás csökkentésére. Valamint a magas koleszterinnel is képes felvenni a harcot. Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően semlegesíti a szabadgyököket.

Számtalan ember küzd különböző emésztési problémákkal. A székrekedés egyik oka a rosthiány, ám ebben a kakaóbab hatékony segítséget jelenthet. Hiszen abban segít, hogy az étel gyorsabban mozogjon az emésztőrendszerben.

A szervezetre való pozitív hatása mellett a kakaó és a belőle készült csokoládé is, a mentális egészségünkre és a lelkünkre is jótékony hatással bír. Biztosan ismeri mindenki azt az érzést, amikor a kedvenc csokijának egyetlen kockája is képes mosolyt csalni az arcára.

Azoknak, akik szeretnek a konyhában tüsténkedni, és a csokit is imádják, megmutatjuk azt az egyszerű, de nagyszerű receptet, amivel pillanatok alatt tökéletes desszertet készíthetnek.

Hozzávalók:

10 dkg vaj

10 dkg porcukor

5dkg kakaópor

(fahéj, vagy rum aroma)

Felmelegítjük a vajat, de mielőtt teljesen felolvadna, hozzáadjuk a porcukrot és a kakaóport. Simára keverjük, majd sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, amit legalább hat órára a hűtőbe teszünk. Miután megdermedt tökéletesen szeletelhető házi étcsokival kényeztethetjük magunkat.

Azok, akik a tej csokit jobban szeretik nincs más dolguk, mint, hogy fél dl 20%-os tejszínt is tegyenek a vajas kakaós masszába.

Ha valaki igazi ínyenc, hogy trüffelre, bonbonra vágyik akkor sem lesz nehéz dolga, ám egy picit több hozzávalóra lesz szüksége.

30dkg mandula

10dkg pisztácia

35dkg porcukor

1ek rum

10dkg étcsokoládé

5dkg fehér csokoládé

5dkg tejcsokoládé

2ek porcukor

2ek kakaópor

A mandulákat majd a pisztáciákat is forrásban lévő vízbe dobjuk, leszűrjük, majd eltávolítjuk a külső héját. A magokat hagyjuk megszáradni, majd aprítógépben megőröljük őket. Hozzáadunk 5 dkg porcukrot, és összedolgozzuk. Végül a masszába keverjük a rumot is. A mandulát is pürésítjük a megmaradt cukorral és egy evőkanál vízzel, ezután az egészet sima masszává gyúrjuk. A pisztácia masszából pedig kis gombócokat formázunk. A kis golyókat pedig bevonjuk a mandula masszával, ezután hűtőben pihentetjük őket. Már csak annyi dolgunk maradt, hogy ét,tej vagy fehér csokoládéba mártsuk a golyókat, majd egy rácsra helyezve megvárjuk, hogy a csokimáz is megszilárduljon rajtuk. Csoki helyett kakaóporba is forgathatjuk őket.