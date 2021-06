Először is, jó ha tisztában vagyunk azzal, hogy bármennyire is szeretnénk a nyáron szépen lebarnulni, a túlzott napsugárzásnak és a nem megfelelő fényvédelemnek számos, nagyon komoly következménye lehet. Az UV-sugárzás ugyanis kifejezetten káros az egészségre: nem elég, hogy csúnyán odapirulhatunk, de még akár bőrrákot is kaphatunk. Tehát az első és legfontosabb, hogy beszerezzünk egy megfelelő erősségű naptejet, amely lehet fizikai vagy akár kémiai is.

Arról hogy pontosan milyen UV-sugarak léteznek és azok hogyan hatnak ránk, itt olvashatsz bővebben, az SPF-ről pedig itt írtunk, illetve a fizikai és kémiai fényvédőkről is tájékozódhatsz ide kattintva.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a megfelelő fényvédelem kulcsfontosságú, ha strandra, vízpartra vagy akárcsak egy nyári városnézésre készülünk. Ám akadnak egyéb praktikák is, amelyeket érdemes alkalmaznunk, mielőtt barnulásra adjuk a fejünket.

Radírozz

A peeling elengedhetetlen ahhoz, hogy szép, egyenletes, napcsókolta színünk legyen. Ha ugyanis a bőrünk felszíne tele van elhalt hámsejtekkel, az bizony foltossá teheti a barnulást. Így érdemes a beiktatott napozás, nyaralás előtt három-öt nappal jól átradírozni az egész testünket.

Ez történhet luffa szivaccsal, testkefével vagy akár házi bőrradírral is. Fontos, hogy a peelinget ne közvetlenül a napozás előtt ejtsük meg, mert könnyen előfordulhat, hogy a bőr kipirosodik, érzékennyé válik vagy akár irritáció is felléphet, ha a radírozás után napozunk.

Hidratálj

A napozás során a szervezet sok vizet veszít, ha pedig nem pótoljunk a folyadékot, akkor bizony a bőrünk szárazzá és ráncossá válik. Gondoljunk csak az aszalt gyümölcsökre... Ha nem akarunk úgy kinézni, mint egy töppedt mazsola, akkor bizony nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő hidratálásra mind kívül, mind belül. És nemcsak akkor, amikor napozunk, hanem már előtte is. Érdemes már a nyaralás előtt egy héttel elkezdeni az intenzív hidratálást, hogy a szervezetünk ebből a szempontjából is jó állapotba kerüljön. A belső hidratálást a vízfogyasztással biztosíthatjuk – ez egyébként egész nyáron fontos, nem csupán akkor, ha nyaralni készülünk -: igyunk naponta két-három liter vizet. A külső hidratálás pedig a bőrápolásban rejlik, azaz akkor is használjunk testápolót, hidratáló krémet, testpermetet, ha egyébként nem szoktunk. Sokan úgy gondolják, hogy a testápolótól ragadni fognak és emiatt kerülik a használatát, de már számos olyan termék kapható a piacon, amely ragacsos utóérzet nélkül képes a megfelelő hidratálásra.

Fényvédőzz

Bár az írás elején már sok szó esett arról, hogy miért fontos a fényvédők alkalmazása, azzal sem árt tisztában lenni, hogy mennyi fényvédőt használjunk és mikor. A mikor használjunk fényvédőt kérdésre a legtöbb szakember válasza az, hogy MINDIG! Teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár, a napsugárzástól mindig óvni kell az arcunkat. Ha lehet, ide 50 faktoros fényvédőt használjunk és olyat, amely egyaránt véd az UVA és az UVB sugarak ellen. A testünket pedig akkor kezdjük el kenni, amikor a meleg idő beköszöntével egyre kevesebb lesz rajtunk a ruha és egyre nagyobb bőrfelület érnek a napsugarak.

A mennyiség sem elhanyagolható, hiszen sokan úgy gondolják, hogy elég pár csepp naptejet elmaszatolni magukon, ez azonban nagyon veszélyes, hiszen hamis biztonságérzetet ad. Ahhoz, hogy a fényvédő valóban ki tudja fejteni a hatását és meg tudja óvni a bőrt a károsodásoktól, az arcunkra 1/4 teáskanálnyit kellene kenni belőle - de minimum egy ötforintosnyi mennyiséget -, míg a fürdőruhás (bikinis) testünkre egy felespohárnyit.