Ahogy arról mi is beszámoltunk , Aureliot emberrablással vádolják, és akár négy év börtönt is kaphat tettéért.

Lezajlott Aurelio másodfokú tárgyalása, melyen az volt a tét, hogy helyben hagyják-e az elsőfokú ítéletet, amely letöltendő börtönbüntetés volt. A valóságshow-sztár nagyon ideges volt a tárgyalás előtt, nagyon félt, mi vár rá - írja a Blikk.

A tárgyalásba némi fordulat állt be: a védelem ugyanis arra hivatkozott, hogy Aurelionál fennáll a borderline személyiségzavar lehetősége, mely hatással lehetett a bűncselekmény elkövetésére. Korábban is volt erről szó, hogy a médiasztár személyiségzavarban szenved: hisztérikus, paranoid, szenzitív és nárcisztikus személyiségjegyekkel rendelkezik. Nemrég Aurelio is arról posztolt, hogy egy TikTok videó alapján nárcisztikus személyiségzavarral diagnosztizálta magát és orvosi segítségére van szüksége. A védelem

A bíróság végül helyt adott az ügyvéd indítványainak, így szeptemberben lesz csak ítélet. Aurelio zokogni kezdett a döntés hallatán, alig bírták megnyugtatni.