A fiatal lány szeretné kisebbre szabatni melleit, és bár sokan szívesen cserélnének vele, számára ez sokkal inkább átok, mint áldás. Mint mondja, hosszú évek óta hátfájdalommal él, raádásul a mellei olyannyira kidörzsölik a bőrét, hogy gyakran vérzik is.

A férfiak sem kímélik őt, és rendszeresen kap beszólásokat, egyetemista korában többször is markolászták, tapogatták kebleit, és folyton szexista poénokkal fárasztják. A fent említett kellemetlenségek miatt Phoebe úgy döntött, kés alá fekszik, és kisebbre szabatja didkóit. Mivel a műtét nem olcsó, online adománygyűjtésbe kezdett, ugyanis egy lengyel klinika vállalta a beavatkozást.

A lány a Daily Starnak azt mondta, az a legrosszabb, hogy naponta kapja most is a bunkó üzeneteket, sokan például azt írják,

"Támogatlak, ha küldesz fotót a melleidről" Az adománygyűjtés eddig nem áll túl jól, de reméljük, idővel valóra válik a lány legnagyobb álma, és a műtét után újra normálisan élheti az életét.