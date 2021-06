Az "E" csoportban kapott helyett a Blast Rising versenyén a Budapest Five: a csapat menedzsere a Life.hu-nak nyilatkozott sikerük titkáról.

Ahogy az az Origo E-Sport oldalán is olvasható, a Budapest Five az "E" csoportban kapott helyett a Blast Rising versenyén, ahol a lehetetlenből felemelkedve a negyeddöntőbe jutás előtt a hosszabbításban kaptak csak ki. A csapat menedzsere így is maximálisan elégedett volt.

Málovics Gábor a Life.hu-nak elmondta, szerinte mi az erőssége a magyar versenyzőknek az E-Sport világában, egyáltalán mi is az a Blast Rising, valamint milyen nagy megmérettetésre készül a Budapest Five. "Ez egy egészen szép siker volt, nagyon kemény csoportunk volt. (...) Nagyon örültünk neki, mostanában sikerül egész szépen szerepelni" - mondta a Life.hu-nak a menedzser. Az e-sportban ez a legnépszerűbb játék, Málovics Gábor azt is elárulta, hogy mi a siker titka.