Kovács Kati is hamarosan színpadra állhat hosszú idő után. Az énekesnő bevallotta, úgy izgul a fellépése miatt, mint egy kisgyerek az első osztály előtt. A pandémiát nem viselte nehezen, hiszen férjével 25 év után is szuper a kapcsolatuk.

„Amikor a legveszélyesebb volt a vírushelyzet, akkor is vele tartottam. Ő bement a boltba vásárolni, én pedig addig az utcán sétálgattam, mert féltett engem. Mindig is ilyen férjet kívántam magamnak, remekül megvagyunk" – mesélte a Borsnak az énekesnő.

Kovács Kati nem tudja, mi a titka egy jó párkapcsolatnak, nekik például különböző a temperamentumuk, de sok mindenben viszont hasonlítanak.