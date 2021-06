A lestyán leginkább a csorbaleves nélkülözhetetlen fűszere, de intenzív aromája miatt nagyon jól illik a húslevesbe is és akár főzelékbe is lehet rakni.

A Reblog Slow Kitchen rovatában jelent meg a rendhagyó videó, mely az égig érő lestyánt mutatja be nekünk. A lestyán évelő növény, a levelét kell belerakni a levesbe, de a virágát is fel lehet használni illetve a gyökerét is. Hasonló az íze, mint a zellernek vagy a petrezselyemnek, talán a kettő keveréke, ezért is illik remekül a csorbalevesbe és a húslevesbe.

A gyógynövényt napos, félárnyékos helyre kell ültetni és sok vízre van szüksége. A leveleit leszedés után vagy megszárítjuk a napon vagy le is lehet fagyasztani, hogy megőrizze az aromáját.