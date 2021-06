Rubint Rella nagy felháborodást keltett legutóbb, amikor bátyja esküvőjén egy aprócska topban jelent meg, amit sokan melltartónak tituláltak. A kommentelők között sokan a szemére vetették, hogy illetlenség ilyen öltözetben esküvőre menni, de Rella nem foglalkozott a rosszindulatú megjegyzésekkel. Most ismét esküvőn járt, és meg is osztotta az Instagram-oldalán. A fotók mellé az írta, "most sem küldtek haza". Ráadásul azt is elejtette, hogy a következő esküvő, amin részt vesznek párjával, az a sajátjuk lesz.