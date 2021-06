"Richyke karaktere már felbukkant egy reklámban és az IstenEst című műsoromban. Ő tulajdonképpen egy kitalált figura, egy kicsit az alteregóm is, a követőim pedig szeretik a sokszor kicsit pofátlan, beszólogatós figurát" - kezdte a műsorvezető a Blikknek.

"Nagyon szeretem a zenét, régi vágyam volt zenei téren is kreatívkodni. Bár az elmúlt egy évben készítettem már egy-két feldolgozást, valamiért azt éreztem, hogy Istenes Benceként nehezebb megvalósítani, amit elképzeltem.Így, hogy egy karakter bőrébe bújok, sokkal szabadabban tudok alkotni. Ez a szabadság lehetővé teszi, hogy én is jól érezzem magamat és az embereket is szórakoztassam. Ez a dal az Eb-re készült és bízom benne, hogy ez a laza, vicces stílus elnyeri az emberek tetszését" - magyarázta Istenes.

Bence a lapnak elárulta, hogy az utolsó pillanatban majdnem le kellett mondania a projektről.

"A felvétel előtt sérültem le és kerültem kórházba. Szerencsére hamar kiengedtek, így elmentünk a stúdióba, sőt, még egy kis videót is forgattunk. Nem volt egyszerű így sérülten, és nem is akartam túlhajszolni magam, nem kockáztatom az egészségemet, de a végeredmény szerintem nagyon jó lett" - árulta el Bence.