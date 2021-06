Végül úgy tűnik, hogy Gwen Stefani és Blake Shelton titokban kötötte össze az életét, legalábbis ezt bizonyította az a fotó, melyet egy lesifotós lőtt egy szombati napon. A No Doubt volt frontemberét szombaton fotózták le a floridai Santa Monicában, miközben szerelmével és 7 éves fiával sétálgatott. A fotón feltűnt, hogy az eljegyzési gyűrűje mellett egy csillogó gyémántgyűrűt is visel - írja a Page Six.

Egy házaspárhoz közeli forrás korábban azt nyilatkozta, hogy Shelton kápolnát épített a tanyájuk területén, és azt tervezték, hogy itt tartják majd az esküvőjüket, amelyre nagy valószínűséggel még idén sor kerül. Gwen Stefani még pénteken tett fel a fotót Instagram oldalára, melyen bort iszik és egy ajándékdobozt tart a kezében. A fotón a "Férjhez megy!" felirat látható.

A lesifotók itt tekinthetők meg.