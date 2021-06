Rábaközi Andrea, az egykori szexszimbólum boldog házasságban él férjével. Számára nagyon fontos, hogy kiszolgálja férjét és gyermekeit, úgy, hogy közben ő is vonzó nő maradjon.

Rábaközi Andrea idén lesz 54 éves, de továbbra is bomba formában van. Nem is csoda, hisz az egykori modell nagy hangsúlyt fektet arra, hogy továbbra is vonzó nő maradjon.

Azt szokták mondani, hogy aki szereti a másikat, az mindenhogy szereti. Pedig amikor az a szerencsétlen férfi hazajön a munkából, akkor nem a párja lyukas melegítőjét, rendezetlen frizuráját és hajcsavaróit akarja nézegetmi"

- fejtette ki véleményét Rábaközi Andrea a Hot! Magazinban.

Az egykori modell elismeri, hogy ő bizony ebben a témában "férfipárti" és a barátnőinek is megmondja az őszinte véleményét.

Igenis tiszteljük meg azt, hogy nőnek születtünk és ápoltan mutatkozzunk. A közérzetünk is jobb lesz!"

- mondta a kétgyermekes anyuka, aki önmaga elé helyezi a férjét és két fiát. Neki Söme és Samu az elsők, minden más csak utánuk jöhet, beleértve önmagát is.

Kiszolgálom a férjemet és a fiaimat is, mert megtehetem és jó érzéssel tölt el"

- tette hozzá az egykori modell, aki nemrég azt fejtette ki, hogy szerinte a nő hibája, ha megcsalják.

