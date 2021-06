Ernyey Béla és párja, Balaton Dóra 13 éve élnek együtt, a 38 év korkülönbség ellenére is kiegyensúlyozott és harmonikus a kapcsolatuk.

Ernyey a Mokka stábjának mesélt arról, hogy mi az, ami igazán izgalomba tudja hozni.

"Soha nem az izgatott, amikor egy nő teljesen le volt vetkőzve, hanem az, amikor valami még volt rajta, és el tudtam képzelni, hogy az én hatásomra esetleg le akarná venni. Ha ezt ráforgatod egy kapcsolatra, beviszed egy házasságba, akkor ezek az apróságok, hogy már majdnem ott vagy, de még mindig van olyan, hogy na igen vagy nem? Ezek jópofa dolgok, mert az ember ezzel önmagát is tuningolja, és a társa pedig érzi ezt. Erre rá lehet építeni egy játékot, ez mindig izgalmas" - fejtette ki Béla.

Többek között arról is beszélt, hogy kifejezetten elítéli azokat a nőket, akik idővel elengedik magukat, és nem adnak magukra.

"Mondanék egy nagyon durva példát: én kifejezetten elítélem azokat a nőket, akik nádszál vékonyan, jó illatúan, a legjobb oldalukat mutatva megismerkednek valakivel, azzal össze is jön a kapcsolat. Majd eltelik másfél-két év, esetleg születik egy gyerek vagy kettő, és utána ténsasszonyokká, kofákká válnak, akik rossz papucsban, nejloncekkerrel lebattyognak a közértbe. Egyszerűen nem látom be, hogy ez mi. Történt egy győzelem és utána azt már nem vesszük komolyan? Miért nem vesszük a fáradságot, miért nem vagyunk annyira udvariasak azzal, akivel együtt élünk, hogy megtartjuk ugyanazt a távolságot, a titkoknak egy részét, hogy úgy tudjunk ránézni mi, férfiak a nőre, mint egy nő, és a nő is egy férfira" - magyarázta Ernyey.