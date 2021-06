Rácz Jenő megtalálta a boldogságot szerelme, Gyuricza Dóra oldalán. Tavaly augusztus 28-án fel is tette neki a nagy kérdést a Lánchíd közepén, amire Dóri természetesen igent mondott. A pár már izgatottan készül az esküvőre, míg Jenőnek az újonnan nyitott éttermében is helyt kell állnia.

A sztárséfnek azonban szerencséje van, menyasszonya ugyanis nagyon megértő és nem problémázik azon, hogy Jenő nem sok időt van most otthon.

Dóri egy csodás társ: megérti, hogy most az étterem az első. Ráadásul ő is rendelkezik vendéglátós háttérrel, így pontosan belelát a miértekbe, és kimondottan büszke rám, ami meg csak tovább hajt. Nagyon kemény, hogy amióta megnyitottunk, csak aludni járok haza, a szabadnapokon – vasárnap és hétfőn zárva tartunk – igyekszem őt kompenzálni. Ha sűrű az élet, a kapcsolatomban akkor is százhúsz százalékon kell teljesítenem. Hamarosan meglesz az esküvő, ami szintén prioritást élvez

- nyilatkozta Rácz Jenő a Best magazinnak, akinek most nagyon sűrű az élete, de ismerve a séf maximalizmusát, igyekszik az élete minden területén helytállni.