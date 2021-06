Pataki Ági, a közel 70 éves szupermodell ma is tökéletesen mutat az óriásplakátokon. Most szépségének és fiatalságának titkát is elárulta.

"Engem nem a korom határoz meg. Aktív vagyok, érdekel az élet. Egészségesen élek, odafigyelek az étkezésre, nem dohányzom és alkoholt is mértékkel, esetenként iszom. Szerintem fontos tudnunk, hogy a szépséghez az egészségen át vezet az út" – mondta a modell, aki egy klasszikus Coco Chanel-idézettel folytatta.

„Húszévesen az arcodat a természettől kapod. Harmincéves korodra az arcvonásaid már az élet formálta, ötvenévesen viszont olyan az arcod, amit megérdemelsz

Ez számomra azt jelenti, hogy ötven fölött egy nő igenis tehet arról, hogyan néz ki" - mondta a Blikknek.