A Yoko Ono inspirálta, Tévé az égbolt nézéséhez (T.V. to See the Sky) című projektben Amerikától Ausztráliáig hajnalhasadástól hajnalhasadásig lesz látható az ég a résztvevő művészeti intézmények webkameráján keresztül - tájékoztatta az Artpool Művészetkutató Központ hétfőn az MTI-t.

A Los Angelesi Getty Research Center megkeresésére a magyar égboltot az Artpool Művészetkutató Központ közvetíti a világ felé a budapesti Szabolcs utcából, a Szépművészeti Múzeum / Középeurópai Művészettörténeti Kutatóintézet tetőterében levő projektszobájából.

A Yoko Ono együttműködésével a Getty Research Center és a Feminist Center for Creative Work szervezésében megvalósuló Tévé az égbolt nézéséhez projektet Ono 1966-os Ég tévé (Sky T.V.) című videóinstallációja, "bútor műve" inspirálta.

A 24 órás élő videostreaming Zoomon keresztül a https://zoom.us/webinar/register/WN_SRK9XUXLSQOd0lQi35yWWQ linkre kattintva tekinthető meg, emellett az eseményt a Getty Research Center YouTube-csatornáján is követhetik az érdeklődők - közölték a magyar közreműködők.

Forrás: MTI

