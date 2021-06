Szinte egyáltalán nem látszik rajta, de olykor komoly depressziótól szenved a mindig mosolygós Marcellina. Az énekesnő sok fájdalommal nézett szembe a múltban, és nem mindet sikerült feldolgoznia.

„Meggyőződésem, hogy mosolygó depresszióban szenvedek, sokszor pánikrohamaim is vannak. Azért vagyok kicsit bizonytalan, mert nem fordultam szakemberhez, magamban próbálom ezeket az érzéseket megfejteni, és ebben az írás is segítségemre van. Elkezdtem ugyanis egy regényt írni, amiben a főhős olyan dolgokon megy át, mint én mentem az életem során. Ez egyfajta terápia a számomra, de segít egy nagyon kedves coach ismerősöm is, akivel mindennek ellenére egy új projekt kidolgozásán ügyködünk" – kezdte az énekesnő a Blikknek.

Marcellinának így fájó emlékekkel kellett szembenéznie, többek között azzal, amikor az együttesük basszusgitárosa elhunyt autóbalesetben.

„Négy éve, amióta nagyot sokat tevékenykedek itthon, tudom, hogy valami baj van. Aztán kezembe került Zsoldos Gábornak, a Dolly Roll volt dobosának a könyve, amelyben emléket állít édesapjának, Zsoldos Imrének, a legendás trombitásnak. Szinte senki nem tudja, hogy az ő halála szorosan összefügg a Marcellina PJT megszűnésével, hiszen az ORI-turnén Temesváry Pepo basszusgitárosunk vezette a Zsigulit, ők pedig mindketten abban a tragikus autóbalesetben hunytak el. Rám hárult a feladat, hogy a rettenetes hírrel bekopogjak Pepo feleségéhez. Az a sokkhatás, ami ért mindkettőnket akkor 1985-ben, azt eredményezte, hogy soha többet nem beszéltünk egymással. Az a furcsa, hogy Pepo fiával a mai napig tartom a kapcsolatot, és az édesanyjáról semmit nem tudok a mai napig. Ez tabu téma lett még a zenésztársaim között is" – mesélt a szomorú emlékről Marcellina, aki szerencsére már jó úton halad, és látja a fényt az alagút végén, noha akadtak nehéz napjai.

„Voltak napok, amikor konkrétan cselekvőképtelen voltam. Hiába volt előttem a lista, mi mindent kellene csinálnom, azt éreztem, hogy nem megy. Például a reggeli elkészítése minimum két órámba telt. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl és tudom, messze még a vége, de úgy érzem, haladok. Kellett ez a hatalmas érzelmi vihar a könyv olvasása után, ami úgy söpört végig az életemen, hogy az eltemetett csontvázak egyre jobban látszódjanak."



