A királynő is úgy döntött, hogy kivizsgáltatja az ügyet, mivel korábban két személyi asszisztens is azt állította, hogy Meghan Markle-lel maga volt a pokol együtt dolgozni. Most a sussexi hercegnőhöz közel állók azt gyanítják, hogy Meghan brutális leszámolásra készül és továbbra is azt állítja, hogy az őt vádló alkalmazottak nem tudtak megbirkózni a nyomással és az elvárásokkal, és nem végezték jól a munkájukat - írja a Mirror.

Sussex hercegnője azt követelte a Buckingham-palotától, hogy adják át neki a dokumentumokat, melyeket pontról-pontra szeretne megcáfolni. Bár Meghan-t hivatalosan még nem hallgatták ki, a Mirror információi szerint legalább 10 alkalmazott hajlandó alátámasztani a vádakat. A tárgyalás akár évekig is elhúzódhat.

Az az érzésem, hogy ez egy brutális összecsapás felé tart, Sussex hercegnője ugyanis vitatja az összes ellene felhozott állítást. A Palota azonban minden egyes állítást nagyon komolyan vesz, ki akarja deríteni az igazságot, és biztosítja, hogy mindenki felszólalhasson, aki arra érdemes"

- állítja egy közeli forrás.