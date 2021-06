Már 12 évesek Erős Antónia ikrei, az édesanya pedig úgy érzi, hogy szinte észrevétlenül váltak gyermekből kiskamasszá. Szerencsére a folyamat egyelőre zökkenőmentesen alakult. A testvérek közül Szonja lépett hamarabb az önállósodás útjára – minderről a híradós a HOT! magazin holnap megjelenő számában mesél.

„A kamaszkor egy folyamat; hirtelen döbbentem rá, hogy a lányom már a nyakamig ér, több a barátnőzés, a csajos dolgok és programok. Szonja mindig is sokkal nőiesebb volt, mint én. Kiskorában már a játékridikült is úgy fogta, mint egy kis hölgy. De vannak olyan nőcis mozdulatai, például az a természetesség, ahogyan beletúr a hajába. Én nem így működöm, esetlenebb vagyok, nála. Mindig ezen mosolygunk a férjemmel" – mondja a híradós a lapban. Antónia arról is mesél a magazinban, hogy Szonja miben és mennyire hasonlít rá, hogy mire készül a jövőben, és mik azok a dolgok, amikben még az édesanyjánál is ügyesebb a kislány!