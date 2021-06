Daulton ötéves korában kezdett el enni és enni, és annak ellenére, hogy 12 éves korában rövid kísérletet tett egy diétára, a fiú 23 éves koráig tovább hízott. Ismerősei sokat csúfolták nagy hasa miatt és Peter Griffinhez hasonlították a Family Guy-ból. A viccek rossz hatással voltak Daulton önértékelése, de mégsem tudott változtatni, egészen addig, amíg 2017 januárjában kórházba nem szállították, miután erős mellkasi fájdalmai voltak - írja a Northfoto.

Daulton öt éve érezte ezt a fájdalmat, de idővel egyre elviselhetetlenebbé vált. Tudta, hogy életmódváltásra van szüksége és azonnal száműzte a szénhidrátokat az étkezéséből és fogyott 4,5 kilót a fogyókúra első hónapjában. Ezután alacsony szénhidráttartalmú, alacsony zsírtartalmú ételeket kezdett fogyasztani és a testmozgást is beépítette az életébe. Kilenc hónapos kemény munkának köszönhetően Daulton összesen 90 kg-ot adott le és most L méretű ruhát visel. A diéta kezdete óta nem tapasztalt mellkasi fájdalmat és lelkileg sokkal jobban van, vannak barátai és párkapcsolata is.

