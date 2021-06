Kozso magánéletéről jó ideje nem hallani, pedig lenne miről mesélnie. Több mint négy éve él boldog párkapcsolatban, szerelmével már az esküvőt és a családalapítást tervezik. "Immár négy és fél éve mámoros vagyok a kedvesemtől, és attól az érzéstől, amit ő ad nekem. Az agyvérzésem és a műtétem után még el sem tudtam képzelni, hogy ilyen boldogságban lesz részem, de minden csodálatos vele: reggel mellette ébredni, együtt fürödni, sétálni, reggelizni, minden" - mondta a Blikknek.

Hamarosan annak is eljön az ideje, hogy a nyilvánosságnak is bemutassa szerelmét, akivel már az esküvőt tervezik. Gőzerővel tervezzük az esküvőt, valamint a babatémán is 500 százalékkal rajta vagyunk! A lányommal nagyon szeretetteljes a viszonyunk, nagyon fontos volt nekem a véleménye ebben a témában is, de ő azonnal áldását adta ránk, és azt mondta, ha ez engem boldoggá tesz, akkor őt is. Sőt, a lányomnak is van már egy lánykája, aki hétéves és még az ő áldását is kértem, mire annyit mondott: hajrá, papa" - árulta el az énekes, aki meg is érdemli a boldogságot, korábban ugyanis sok problémával kellett szembenéznie. Komoly agyvérzése után járni, enni, és beszélni is újra meg kellett tanulnia.