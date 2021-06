A színész-műsorvezető a Story magazinnak vallott kapcsolatáról, és elárulta, milyen most a házasságuk Kírával.

Mint ismeretes, Járai Máté nem rég érkezett haza egy dominikai forgatásról. A túlélő show nem csak azért volt nagy kihívás számára, mert fizikai akadályok elé állította, de azért is, mert ott tudta meg, hogy imádott nagymamája, Törőcsik Mari elhunyt.

Máté a verseny előtti hónapokban durva fogyókúrába kezdett, és Kíra is szuper formába hozta magát az idei nyárra: a színész kilenc kilót dobott le, felesége pedig hatot.

Nagyon úgy fest, hogy a fogyás a nyitott házasságban élő párocska mindkét tagjának visszaadta az önbizalmát, és Mátéék annyira egymásba vannak bolondulva, hogy eszük ágában sincs más felé nyitni.

"Az én átalakulásomban érthetően a Survivor sokat segített; lefogyva, mégis fitten, barnán és szakállasan jöttem haza" – mondta el Máté, aki 50 napot volt távol a feleségétől. Ez idő alatt Kíra sem tétlenkedett, és újra formába hozta magát.