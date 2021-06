Ahogy sokak számára, Zalatnay Sarolta számára is igen megterhelő volt a pandémia, és az abból következő lezárás. Lánya nélkül nagyon nehezen tudta volna átvészelni ezt az időszakot.

"Sokat segített anyagilag tavaly a Raktárkoncert, és hogy az A38-as Hajón is felléptem, de így is hatalmas jövedelemkiesést okozott a járvány. Niki dolgozik, több terhet vett a nyakába, mint valaha, és még most is ő a családfenntartó. Egy koncertgázsi nem hasonlítható össze a fizetésével. Szerencsére nem vagyok egy luxuspipi, tökéletesen megfelel nekem, ha a lányom főz, és nem egy első osztályú étteremben étkezünk. Ha van egy farmerom, bőrgatyám, trikóm és tornacipőm, jól elvagyok. De meg kellett fontolnunk, hogy mire költünk" - mondta Zalatnay a Borsnak. Hozzátette, hogy a tehetetlenség zavarta a legjobban.

"Másképp megyek ki a színpadra, és önfeledten tudok énekelni, ha nem azon jár a fejem, hogyan sakkozzam a számlákkal. Arról nem beszélve, a biztonságérzeten túl jó érzés, ha tudod, van a pénztárcádban húsz-, harminc-, ötvenezer forint, nem pedig folyamatosan azt számolgatod, mennyi pénz van a kártyádon, és azt mire kell beosztanod. Nem panaszkodni akarok, ez egy helyzet, amiből most már látjuk a kiutat" - mondta.

"Niki állandóan kinevetett, amikor vásárlás előtt álltam, és megkértem, hogy a dobozkájából adjon egy húszezrest. Mindig az volt a válasza, hogy minden rossz érzés nélkül csak vegyem ki, több mint húsz éven át én tartottam el. Mégis rosszul éreztem magam, mert világéletemben megdolgoztam az utolsó filléremért is" - árulta el.