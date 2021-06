Nyakába szakadt a szabadság Emiliónak, aki alig várta, hogy a járvány sújtotta időszak véget érjen. Az énekes elképesztően örül, hogy családja jó egészségnek örvend, túl vannak az oltásokon és végre beindultak a fellépések is. Ráaádsul a testük is teljesen megújult a nagy fogyásuk óta.



„Másfél évet vett el mindannyiunk életéből a járvány. Bízom benne, hogy túlvagyunk rajta, hogy nem lesz folytatás. Egy darabig jó volt a kényszerpihenő, de nem titkolom, néha nagyon nehéz volt a négy fal között"

– mondta a Drága családomban Emilio, aki úgy gondolta, megosztja feleségével miként ünnepelné meg – egy párhuzamos univerzumban – a korlátozások feloldását.

„Most már szabadság van, ami egyúttal azt is jelenti, hogy kijárna nekem egy jakuzzis party, néhány táncoslánnyal. Fürdőzés, jó hangulat és csinos táncoslányok. Csak Tina nem kapna erre az eseményre meghívót"

– ugratta a feleségét Emilio, ám amit Tina reagált erre, azt megemlegette.

„Emilio lassan már bácsi, el van tévedve. Elmúltak már azok az idők, mikor a fiatalabb hölgyek keresték a kegyeit. 11 éve vagyunk egymás mellett jóban, rosszban és ezen nem is szeretnénk változtatni. Emil viszont néha szeret ilyen dumákkal ugratni. Tény, még ennyi idő után is felkapom a vizet ezekre, még akkor, ha tudom, hogy csak viccel"

– tette hozzá Tina, aki örül, hogy férje csak hecceli mindezekkel.

„Kész szerencse, hogy Emilnek egyébként nincs szüksége ilyen táncos lányos bulikra. A barátaink társaságát viszont most még inkább igényli, a házunk kész átjáróház. Mióta szabadabban lehet mozogni, mindig meghív valakit, ami nem baj, de van, hogy még csak nem is szól róla! Én viszont szeretem, ha a vendégek tudnak enni-inni, szeretek felkészülni a vendégekre. A minap is, én egy kis nyugit, kertészkedést terveztem, amikor kiderült, hogy Emilio hatalmas főzést és zenélést ígérte be a közös barátainknak, akik be is állítottak. Most már tényleg nincs egy perc nyugta sem az embernek itt, Emil nem bír magával, be akarja pótolni az elmúlt másfél évet. Ilyenkor – amikor így szervezkedik és pörög – azt érzem, hogy a jóisten nem bottal, hanem Emilioval ver"

– mondta viccelődve Tina.