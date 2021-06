Egy évtizedre előre megtervezte társulatának a jövőjét a tavaly elhunyt dr. Éless Béla. Az Éless-Szín alapítójának fiókjában lévő terveit özvegye, Valler Gabriella valósítja meg a következő évadban.

„A Kassai polgárokat novemberben mutattuk volna e, míg a Valentin-nap idén februárba került volna bemutatásra. Mivel mind a két produkcióra támogatást kaptunk, úgy döntöttem, hogy Béla miatt is mindenképpen szeretném színpadra vinni. Nyilván Ő is így szeretné. Neki ezekről nagyon konkrét elképzelései voltak. Nem volt külön művészeti vezetőnk, hanem azt a szerepet is Béla töltötte be. Neki már előre 10 évre előre megvoltak a bemutatandó darabok a fejében és a dolgozó szobájában. Zseniális színházcsináló volt ő"

– nyilatkozta a Metrpolnak az özvegy, aki korábban arról is beszélt, hogy búcsúzott szerelmétől a halálos ágyán. Éless társulatának vagyonára egyébként még januárban tolvajok csaptak le,