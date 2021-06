A Loch Ness-i szörnyról elég sokszor, és sokan állították már, hogy látták. Legutóbb egy nő és egy férfi mondta, hogy látták Nessit. A közelmúltban a két legismertebb szörny vadász azokra a kérdésekre válaszolt, amelyek a legrégebb óta foglalkoztatják az embereket: létezik-e egyáltalán a szörny, és ha igen, mégis miféle teremtmény lehet?

Adrian Shane természettudós és Steve Feltham meg voltak győződve arról, hogy elkaphatják a lényt, mára azonban mindkért szakember egyetért abban, hogy Nessie soha nem létezett -írja a femcafe.hu.

"Érdekes ez az egész. Maga a tény, hogy az idők során több ezer józan ember vélte látni Loch Ness szörnyét, de a tudomány és 80 évnyi expedíció nem vezetett eredményre, nagyon is furcsa. Vagy mi vagyunk borzalmasak abban, amit csinálunk, vagy a turisták egyszerűen a képzeletük rabjai lettek. Valószínűleg szenzáció gyanánt egy kicsit mindenki szeretné, ha tényleg ott lenne a vízben Nessie, de nincs ott, nem lehet ott, már valóban láttuk volna"

mondta Adrian.

"Amikor 30 éve elkezdtem tanulmányozni a szörnyet, dinoszauruszt vártam és kerestem. Ma már nem így van, pedig nagy elvárásaim voltak Nessie felé... Nyilván az emberek úgy vélik, hogy minden kép, amit Loch Nessnél csinálnak, az egy kicsit bizonyíték. Sokan közülük képesek a fotók manipulálására is, a végén pedig tényleg elhiszik maguk is, amit látnak. Tudom, hogy Nessie-t soha nem fogom látni. A vízben valószínűleg több nagy méretű hal is él, és a turisták azokat látják a szörnyként, ami nem létezik. De legbelül azt kívánom, ne legyen igazam"

-tette hozzá.