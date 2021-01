A Loch Ness-i szörny állítólag a skóciai Ness-tóban él, Inverness városa közelében. A vitatott létezésű lényt most hosszú idő után újra látták, ráadásul ketten is...

Egy amerikai nő, Kalynn Wangle január 11-én az Urquhart-öböltől közvetítő webkamerán fedezte fel a szörnyet. Egy V-alakú kiemelkedést látott a vízben, ami körülbelül három méter hosszú lehetett: néhány másodpercig látta a jelenséget, majd eltűnt a vízben -írja a Mirror.

Íme, a felvétel:

Kalynn állítását támasztja alá egy másik szemtanú is, aki január 19-én látta a szörnyet. Eoin O'Faodhagain, aki régóta vadászik a szörnyre a vízből kiemelkedő, definiálhatatlan alakról számolt be. Mivel egyetlen hajó sem volt a jelenség közelében, biztos benne, hogy a szörny volt az, akivel percekig szemezett is. Állítólag Eoin három nappal később újra látta a szörnyet, ráadásul ugyanott, ahol előtte.

A Loch Ness-i szörny legendágána évente átlagosan 41 millió fonttal dobja meg a skót turizmust: tavaly havonta átlagosan egyszer látta valaki felbukkanni a szörnyet.