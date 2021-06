Michael Jackson boncolási jegyzőkönyve több furcsaságot is tartogatott: megdöbbentő dolgok derültek ki a pop királyáról.

A világon mindenhol ismerik Michael Jacksont, akiért egyenesen megőrültek az emberek. A pop királya 2009-ben hunyt el, halála az egész világot megdöbbentette, azonban még ma is rengeteget beszélnek róla. Hírt adtak között arról, mennyi pénzt keresett halála óta, de arról is írtak már, pontosan mi okozta az énekes halálát.

Ezúttal az évekkel ezelőtt nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyvének részleteit hozták napvilágra. Ebből kiderül, hogy Jacksonnak számos tetoválása volt, amelyeket igyekezett titokban tartani: a szája és a szemöldöke is tetovált volt, de a kopasz foltjait is tetoválással próbálta eltüntetni a fején, mindamellett, hogy parókát is hordott.

A pop királyának arcán több plasztikai műtét nyoma látszott, a füle és az orra mellett több apró heg volt. A jegyzőkönyv részletesen leírta Jackson betegségeit, de még azt is, hogy az újraélesztési kísérlet miatt több bordája is megrepedt -adta hírül a Daily Star.