Idén ötödik alkalommal, immáron BioTechUSA Lifestyle Day néven rendezik meg az ország legigazibb, nem mindennapi szépség- és fitneszversenyét. Most is olyan jó értelemben vett átlagos hölgyeket keresnek, akik tudatosan élnek, igyekeznek egészségesen táplálkozni, sportolnak, és olyan történetük van, ami mások számára is motivációt jelenthet. Ismerd meg a tavalyi díjazottak történetét és jelentkezz idén te is, hogy inspirálj másokat és te lehess 2021-ben a legfittebb lány, anyuka vagy fitneszversenyző!

A BioTechUSA évek óta elszántan keresi az ország legfittebb hölgyeit, akik számára az életmódváltás, az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás és a sport éppen annyira fontos, mint az, hogy az életük egyéb területein is a legjobbat hozzák ki magukból. A tavalyi megmérettetés díjazottjai, Marján Gyöngyi és Simó Vivien sokat köszönhet a versenynek: sok önbizalmat, megerősítést és bátorítást kaptak a versenytársaktól és a zsűritől is, ami már egy éve kíséri őket útjukon.

A legfittebb jogászhallgató

Marján Gyöngyi a BioTechUSA Fittest Girl 2020 cím nyertese, 24 éves jogászhallgató. Kisgyerek kora óta a mindennapjai része a sport, több sportágban is kipróbálta magát, végül a műugrás mellett köteleződött el 13 évre. 4 évvel ezelőtt egy sérülés miatt kellett abbahagynia. A felépülés alatt elveszettnek érezte magát, nem találta a helyét, tudta, hogy kell valami, ami újra felrázza és amivel napi szinten ki tud kapcsolódni és feltöltődni. Így talált rá 2 évvel ezelőtt a fitneszre, aminek köszönhetően elkezdett tudatosan edzeni és mellette megfelelően táplálkozni.

Tavaly azért jelentkezett a versenyre, mert úgy érezte, az Instagramon sokakat inspirál, de nem gondolta, hogy megnyerheti a versenyt. "A megmérettetés előtt egy évvel kezdtem el a fitneszversenyzést, a részvétellel elsősorban magamnak szerettem volna bizonyítani, hogy önállóan is meg tudom állni a helyemet. Az elődöntő és a döntő is elképesztően jó hangulatban telt, mindenki kedves volt, sok önbizalmat kaptam, ami azóta is kitart és segít, hogy átlendüljek az esetleges mélypontokon. Továbbra is vannak versenyzéssel kapcsolatos terveim, a jövőben is szeretném ezt az irányt folytatni. Most a tanulás, a munka és a sport összeegyeztetése jelenti számomra a legnagyobb kihívást, de sok lehetőséget látok a folytatásra" - mesélte.

A legfittebb anyuka

Simó Vivien most 35 éves, 2020 legfittebb anyukája, a BioTechUSA Fittest Mom 2020 díj nyertese és közönségkedvenc is. Vivien egész életét a sport és a fitnesz töltötte ki. 2008-ban, alig 20 évesen petefészek daganattal diagnosztizálták, amit szerencsésen leküzdött és petesejtdonációval megszületett a kisfia, aki már 10 éves. Gyógyulása küldetésévé tette, hogy saját példamutatásával és történetével segítsen másoknak: Életrevaló címmel életrajzi regényt írt, a verseny után pedig elindította saját alakformálással és szépségápolással foglalkozó weboldalát. "Egész életemben egyedül edzettem és mindig be akartam bizonyítani, hogy mit érek egyedül ebben a sportágban. Szükségem volt az elismerésre" - mondta el.

Vivi 15 évig kozmetikusként dolgozott, most látja úgy, hogy eljött az idő, hogy teljes munkaidőben az edzői és az életmódtanácsadói feladataira koncentráljon.

"A verseny nagy önbizalomlöketet adott, ennek köszönhetően más próbatételeken is részt mertem venni, amiket végül kiváló eredményekkel zártam. Itthon megnyertem mindent, amit ebben a kategóriában lehetett. A BioTechUSA-nak köszönhetem a megerősítést, hogy helyem van itt és fontos munkát végzek. Egyedülálló anyaként az egyéves termékszponzoráció is nagy segítséget jelentett az újabb versenyekre való felkészülésben és abban, hogy tartani tudtam a formámat."

Közel egy évvel a 2020-as megmérettetés után Gyöngyi és Vivien is úgy gondolja, hogy a BioTechUSA versenyén való részvétel pozitívan hatott az életükre és új kapukat nyitott a világra. Mindketten azt mondják, megéri bátornak lenni és jelentkezni, mert senkinek sincs veszítenivalója, ezt mindenki maga miatt csinálja.

Együtt a női egészségért A versenyen való részvétel egy jelképes, 1000 Ft-os nevezési díjhoz kötött, amelyet a szervezők 100 százalékban jótékony célra fordítanak és az összegyűlt összeget kiegészítve eljuttatnak az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítványhoz, akik az endometriózissal küzdő nők számára nyújtanak segítséget. Az endometriózis hazánkban minden 10. nőt érinti, több mint 200 000 a diagnosztizált beteg. A nevezési díjak kiegészítése mellett a cég azt is

Közkívánatra három kategória

Idén már három kategóriában nevezhetnek a versenyzők, a nagy érdeklődésre való tekintettel a lányok és az anyukák mellett mostantól külön kategória indul a fitneszversenyzők számára. A szervezők a jelentkezést követően döntenek az előválogató szereplőiről, akik közül a helyszínen kiválasztják azokat a szerencsés hölgyeket, akik a 2021. augusztus 14-én, a Club Heaven Budapestben megrendezett döntőn sportruházatban és bikiniben is megmutathatják majd magukat a kifutón a 4 fős szakmai zsűrinek.

A közönség számára a helyszínen való részvétel regisztrációhoz kötött, illetve online streamen lehet majd követni az eseményeket. A kategórianyertesek mellett a közönségkedvenceket is díjazzák majd. A nyerteseket a zsűri választja ki, az értékes nyeremények és a 12 hónapra szóló termékszponzoráció mellett megkapják a BioTechUSA Fittest Competitor 2021, a BioTechUSA Fittest Girl 2021 és a BioTechUSA Fittest Mom 2021 címeket, amiket egy évig viselhetnek.