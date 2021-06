Egyáltalán nem ráncos és egy deka súlyfelege sincsen a 72 éves Norma Williamsnek. Azt állítja, most sokkal jobban néz ki, mint fiatalon. Gyerekkorában rajta is voltak plusz kilók, végül 28 évesen elégelte ezt meg, és kezdett életmódváltásba. Azóta egyáltalán nem eszik feldolgozott élelmiszereket, szinte csak zöldségeket fogyaszt és alkoholt is csak ritkán iszik. Rendszeresen sportol, hetente háromszor fut, súlyzózik, és rendszeresen meditál is.

Kiemelten fontosnak tartja, hogy tiszteli a testét és nagyon vigyáz rá. Nem sanyargatja magát, csak annyira erőlteti meg magát, ami jól esik neki, ha fáradtan érzi magát, lepihen. Plasztikai beavatkozásokra eddig nem volt szüksége, és nem is vágyik rá, Norma teljesen elégedett magával, dekoratív, csinos nőnek tartja magát - írja a Joy.hu.