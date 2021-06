Alexa sokakat megdöbbentett, amikor ország világ előtt megmutatta új szerelmét, Balázst. Az egykori sorozatsztár azóta is boldog házasságban él, sőt, tavaly decemberben családjuk is új taggal bővült. Az egykori sorozatsztár korábban plasztikai műtétjéről is vallott közösségi oldalán, és folyamatosan kapcsolatban volt követőivel, a közelmúltban azonban eltűnt Instagramról.

A szépség most hosszú kihagyás után adott hírt magáról Instargam-oldalán, és elárulta, maga mögött hagyta eddigi életét, és egy teljesen más területen próbálja ki magát: Alexa hamarosan techno Dj-ként léphet a közönség elé külföldön.

"Hihetetlen termékeny időszakon vagyok túl. Rengeteg drámával és boldogsággal. Egy teljesen új Alexa jön vissza, aki annak az álomnak él, amit 8 évesen megálmodott. (...) Remélem, példát mutatok ezzel, mert új dologba kezdeni, új országban, új élettel nagyon nehéz, de nem lehetetlen. (...) Szóval hamarosan hivatalosan is techno Dj leszek. Itthon az ablakok remegnek minden nap a 128-as és 130-as bpm-től, az én szívem meg csak duzzad az örömtől. MEGÉRKEZTEM (PONT).Ha nincs ez a spirituális LÁTÁSMÓD, biztosan soha nem jutok el ideáig. A spiritualitás maga az ÚT! Egyszerűen látom azt a fonalat és utat, ami eddig vezetett. Mindent értek már és tudom, hogy jó helyen vagyok!



– írta posztjában.